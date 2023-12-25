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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بنزيما يتوسط لإقناع فاران باللعب لـ اتحاد جدة السعودي

بنزيما وفاران
بنزيما وفاران

يستهدف اتحاد جدة الدولي الفرنسي رافائيل فاران للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستوى السيء الذي أظهره العديد من مدافعي العميد.

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وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن فاران لديه فرصة لمزاملة كريم بنزيما من جديد، حيث يرغب الأخير في جلب المدافع الفرنسي للعميد خلال الفترة المقبلة.

وأضحت الصحيفة الفرنسية أن بنزيما تجمعه علاقة قوية بفاران، مما يجعل هناك فرصة كبيرة لانضمام مدافع مانشستر يونايتد الحالي للعميد.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن فاران يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد مع نهاية الموسم، حيث يأمل في الانتقال لفريقه الجديد مع بداية الموسم المقبل.

ويواجه فاران صعوبة كبيرة في التعامل مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، والذي لم يعد يعتمد عليه بشكل أساسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فاران مع فريقه مانشستر يونايتد في صيف 2025 المقبل، حيث لا يرغب في استكمال تعاقده مع العملاق الإنجليزي.

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