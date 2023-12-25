خالد الجندي: المسابقة العالمية للقرآن دليل على توقير الرئيس والدولة لكتاب الله

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، لافتا إلى أن قراء القرآن فى ختم القرآن بالمسابقة، كانوا حريصون على مخارج الحروف وإيضاحها.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "الجميع حريص على ضبط التلاوة وإخراج حقه على الوجه الذى يليق به، بكل علوم القرآن من النحو والصرف، فالفريق الأول وهو الجمع والضبط، والفريق الثانى، وهو التلاوة والقراءة، والفريق الثالث هو الخاص بالشرح والتحليل، وكل فريق ينقسم منه فرق أخرى".



وأوضح: "كل ما يحدث فى مصر لخدمة القرآن الكريم، وأهل القرآن الكريم، من اهتمام سواء من وزارة الأوقاف أو الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الكل يسعى لتوقير كتاب الله واحترام القرآن ونشر علوم القرآن، فهذه نعمة كبيرة، فمن لا يتفوق فى علوم القرآن فلا عذر له".

السماء لها أبواب

وأكد في سياق آخر أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء مفاتيح وأبواب، حتى الاتصال بالسماء، مضيفًا أن القرآن الكريم والحديث النبوي، أكد أن السماء لها أبواب إذا فتحت لك تقبل الله منك ويسر الله لك، منوهًا بأننا نواجه مشكلة أن بعض الناس يريدوا اختراق التيسيير والإجابة والفرج.

ولفت إلى أن أبواب الفرج لها مفاتيح، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: "فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ"، وهذا يؤكد أن السماء لها أبواب، ولا بد أن تفتح بشفرة أو كود أو كلمة معينة، منوهًا بأن هناك باب من أبواب الجنة لا يفتح إلا بالدعاء، وأخر بالصبر، وثالث بالصلاة على النبي، وأخر بالصدقة، وأخر بصلة الرحم، وأخر بالصوم، وأخر بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخر بالتسبيح، وأخر بكثرة السجود، معقبًا: "أبواب لا حصر لها".