آرسنال يفتح الباب لرحيل مهاجم الفريق في الانتقالات الشتوية

قرر الجهاز الفنى بنادى أرسنال الإنجليزي، فتح بابا الرحيل لمهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة، فيما حددت سعر محدد بعد العروض المقدمة للحصول على خدماته بالميركاتو.

وأكدت بعض التقارير التى أبرزتها الصحف الانجليزية، أن أرسنال حدد سعر بيع مهاجمه الثاني مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، في الصيف المقبل، وهو لا يمانع ايض الرحيل في يناير إذا كان هناك عرضًا مناسب.

ويسعى ويست هام يونايتد إلى ضم مهاجم أرسنال إيدي نيكيتاه خلال انتقالات يناير المقبل.

ويلعب نيكيتاه دور المهاجم الثاني الاحتياطي لجابرييل خيسوس وخاض 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم .

وفي سياق متصل، يرغب أرسنال في تعزيز صفوف فريقه بقوة في الفترة القادمة، بالتعاقد مع الدنماركي أندرياس سكوف أولسن لاعب كلوب بروج.

وتراقب إدارة المدفعجية وضع سكوف أولسن صاحب الـ 23 عامًا من أجل ضمه في الفترة القادمة، وأشار أيضاً أن الجانزر يسابق أندية الدوري الإنجليزي للتعاقد مع النجم الدنماركي