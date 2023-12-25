مقتل قيادي بارز بـ"الحرس الثوري الإيراني" في سوريا (فيديو)

تداول وسائل الإعلام العربية والعالمية، خلال الدقائق الأخيرة، خبرًا تفيد خلاله عن مقتل قيادي بارز بـ"الحرس الثوري الإيراني" في هجوم نفذته إسرائيل في منطقة السيدة زينب بضواحي العاصمة دمشق.

الحرس الثوري في سوريا

وكانت ذكرت وكالة "تسنيم" إحدى الوكالات الخاصة في إيران، اليوم الاثنين، أن القيادي وهو سيد رضي موسوي، مشددة على أنه أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

وعنونت "سكاي نيوز عربية"، "رويترز عن مصادر أمنية.. غارة إسرائيلية في محيط دمشق تسفر عن مقتل عضو بارز في الحرس الثوري الإيراني".

وكتبت “الحدث العربية”، تعليقًا على هذا الحادث، :"إسرائيل تقتل قائد الحرس الثوري الإيراني في سوريا".

ويُذكر أن "موسوي" أحد رفاق قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" والذي قتل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير 2020.

وفي وقت سابق، علق "الحرس الثوري الإيراني"، على الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح اليوم، وستستمر أربعة أيام، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة.

وفي كلمة له، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: "أساسُ بقاء الكيان الصهيوني قائم على 4 دعائم..هي أولا الأجهزة الاكثر تطورا للمنظومات العسكرية والأمنية، ثم الغطرسة والعدوان وقمع المظلومين بدعم من أمريكا والغرب، ثم الإرهاب وترويع الغير باستخدام امبراطورية إعلامية تروج لعدم إمكانية إلحاق الهزيمة بهم، وبعد كل هذا، وجود الدعم الأمريكي والغربي لهم، لكن كل هذه الأسس لاستراتيجية الصهاينة انهارت في طوفان الاقصى على يد 3 آلاف مجاهد من حماس والجهاد الإسلامي".

وأردف: "المقاومة الفلسطينية تصمد في الميدان منذ 46 يوما وبأقل الإمكانيات المتاحة، ولم يبادر الفلسطينيون إلى القيام بأقل حركة ممكنة تفيد بأنهم سيتركون وطنهم بعد أكثر من 40 يوما من تحمل القصف وتقديم آلاف الشهداء، وقد لقن الشعب الفلسطيني الصبور المتغطرسين درسا قاسيا"، متابعا: "استراتيجية تيار المقاومة والمجاهدين الفلسطينيين وحركتي حماس والجهاد هي رمي الأبصار نحو الأمام وفي وجه العدو، لأنهم نالوا من هذا العدو وهم يرمون ببصرهم نحوه ووجها لوجه، من أجل تحرير الوطن".