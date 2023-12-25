إعلان الفائزين في منافسات مسابقة الشطرنج بجامعة كفر الشيخ

برعاية رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالادارة العامه لرعاية الطلاب، بطولة الجامعة للشطرنج.

وأدار منافسات البطولة تحكيميا، محمد فتح الله بدر من حكام الاتحاد المصري للشطرنج، حيث تمت البطوله على مرحلتين المرحله الاولى التصفيات على مستوى كل كليه ويتم تصعيد الفائزين للتنافس بالمرحله الثانية على مستوى الجامعة .

و أسفرت نتائج مسابقة الشطرنج طلاب عن فوز الطالب أبانوب مجدي رمزي كلية الطب البشري بالمركز الاول، وحصول الطالب أحمد وجيه علي الجمال طب الفم والأسنان على المركز الثاني، وجاء فى المركز الثالث الطالب مصطفى أسامة مصطفى محمد كلية الهندسة.

كما أسفرت نتائج مسابقة الشطرنج طالبات عن فوز الطالبة عائشة محمد محمود كلية العلاج الطبيعي بالمركز الاول، وحصول الطالبة بسملة محمد السعيد العشري كلية العلوم على المركز الثاني، وجاء فى المركز الثالث كنزي أحمد علي عبد الحليم كلية الاداب.

