تدريب موظفي الأرشيف بمركز إستدامة كفرالشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، و عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، الاثنين، الدورة التدريبية لتدريب 37 موظف من العاملين بالأرشيف على منظومة الصادر والوارد والتي نظمها المركز التكنولوجي بالتنسيق مع مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تدريب العاملين بالارشيف على منظومة الصادر والوارد وتدريبهم على كيفية استقبال وارسال الخطابات والمراسلات بين جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة وكذلك الجهات الخارجية المعاملة معها، عن طريق منظومة الصادر والوارد وذلك لتوفير الوقت والجهد في إرسال الخطابات وتفعيل المنظومة ومواكبة خطط الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري و الغاء التعامل بالمكاتبات الورقية بين الجهات وبعضها؛ تطبيقاً لجهود الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

من جانبه أكد نائب المحافظ التعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية، والتنمية المحلية، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية المقدمة لهم من خلال المراكز التكنولوجية والتي تركز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

