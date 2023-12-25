نائب محافظ البحيرة تتفقد معهد الأورام بدمنهور

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة معهد الأورام بدمنهور يرافقها وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور رجب شريف - مدير المعهد الاورام بدمنهور حيث تفقدت نائب محافظ البحيرة جهاز علاج اشعاعي جديد سيتم تشغيله الشهر القادم وأستمعت الى شرح تفصيلى حول أهمية الجهاز ودوره فى خدمة المرضى.

كما تفقدت قسم الأطفال بالمعهد والمكون من 4 غرف سعة 12 سرير والذي يعد أول منشأة صحية بمحافظة البحيرة تقدم خدماتها للأطفال مرضى السرطان لخدمة أهالى المحافظة و المحافظات المجاورة.

وأشار الدكتور رجب شريف إلى توفير نخبة من الاستشاريين و الاخصائيين ذوى الخبرة فى مجال علاج اورام الأطفال و ذلك بالتعاون مع المعهد القومى للأورام بالقاهرة ومستشفى برج العرب لعلاج أورام الأطفال بالإضافة لتوفر طاقم تمريض و اشراف ذوى خبرة و مهارة عالية للتعامل مع الأطفال مع الحرص على تقديم الدعم النفسى للطفل و ذويه.

هذا وقد أكد نائب محافظ البحيرة أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وأفضل الخدمات العلاجية للمرضى والمترددين على المستشفيات من خلال أحدث النظم والتقنيات العالمية وكذا المتابعة الدورية وتحديد الإحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها.

كما أكدت بلبع على استمرار العمل من أجل تحقيق خطة التطوير الشامله بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتأسيس نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات.