تجديد حبس عامل بتهمة إنهاء حياة سمكري لسرقته

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سمكرى لسرقته.

وكشفت التحقيقات ما تبلغ، بالعثور على شخص متوفى داخل مسكنه حيث تبين به إصابات عبارة عن جرحين طعنتين بالرقبة، وبجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمطعم فى السلام أول، وأصل بلدته محافظة سوهاج.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتعرفه على المجنى عليه وعرض عليه استضافته بمسكنه فاختمرت فى ذهنه فكرة التوجه معه لمسكنه وسرقته، ولدى وصولهما قام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض خاص بالمجنى عليه محدثًا إصابته التى أدت لوفاته ثم أستولى على مبلغ مالى والسلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة ولاذ بالفرار.

وفي سياق آخر، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا في الأقصر.



وتبين أن بحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة).

كما نجحت الشرطة في الأقصر في ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي إطار مُواصلة قطاع الأمن العام جهوده بالتنسيق مع مديريات الأمن لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.



وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة. ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.

وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.