استمرار أعمال التطوير بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان

يستمر العمل الفترة الحالية على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان ورفع كفاءتها وتعزيز تنافسية المنتجات للمصانع القائمة من خلال تذليل التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات وتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق وتوفير المقومات الخدمية واللوجستية في ظل الدعم الرئاسي للملف ومتابعة مستمرة من قبل محافظ القاهرة والمنطقة الجنوبية .

من ناحيته، تابعت المهندسة جيهان جادو رئيس حى طره أعمال تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت واستكمال اعمال التطوير بالمنطقة، كما تم عمل حملة نظافة مكبرة ورفع التراكمات والأتربة وتجريد الجزيرة الوسطى بالكيلو الاول وتنظيف اللاند سكيب والبوابة والعناية بالاشجار واحواض الزرع.

رؤية الدولة

وفي الصدد أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن التطوير الشامل بمنطقة شق الثعبان يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة فى إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعى لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل بهذه المنطقة التى تحظى بشهرة عالمية.

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق) وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة بعد تقنين أوضاعها، وخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة، وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وقالت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، إن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت تسير على قدم وساق لاستكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالكيلو الأول لمدخل المنطقة الصناعية بـ"شق الثعبان"، موضحة أن الأعمال تجري بمتابعة مديري المتابعة الميدانية والطرق والإشغالات ومشرفي المربعات.

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، إلى تركيب الأحواض الزراعية على جانبي مدخل المنطقة الصناعية وتثبيت أعمدة الإنارة بمختلف المناطق داخل منطقة صناعة الرخام والجرانيت.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ، بسرعة تنفيذ الأعمال الجارية للازدهار بـ"شق الثعبان"، وتطوير المنطقة لتكون مدينة عالمية في مجال الصناعة الرخام والجرانيت.

وكلفت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رئيس حي البساتين اللواء مجدي عبدالمتعال، بشن حملة لإيقاف الأعمال المخالفة الجارية بشارع محمد حلمي أمام نفق البودرة بمنطقة عزبة النصر.

وشددت على سحب معدات البناء ومصادرتها وإيداعها بمخزن الحي، وتكليف إدارة الإسكان بالحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفات.