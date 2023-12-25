وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد حفل تكريم معلمات رياض الأطفال والطلاب

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم حفل تكريم معلمات رياض الأطفال بمدرسة علي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء وذلك لتكريمهن لحصول الرضة بها على شهادة الاعتماد والجودة، كما كرم وكيل الوزارة الطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات دراسيا وفي مجال الأنشطة

وبحضور مبروك الغمريني رئيس مجلس ومدينة طور سيناء، ومصطفى كمال زرد رئيس مجلس أمناء المديرية، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، ومحمد ثابت موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية والمهندس عبد السميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء الإدارة، ورقية محمد خلف موجه اللغة العربية بالإدارة، وحازم الحصري رئيس مجلس أمناء المدرسة، ورشا فرج نائب رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، وأحمد سليم عضو مجلس أمناء الإدارة، ومحمود عبد البديع عضو مجل أمناء الإدارة، وإبراهيم نايل عضو مجلس أمناء الإدارة وأولياء أمور المدرسة ومعلمات ومعلمي المدرسة، وعبد القادر حميد مدير المدرسة.

بدء الحفل بكلمة ترحيبية لمدير المدرسة بالسيد وكيل الوزارة والضيوف وأولياء الأمور ثم استهل الحفل بآيات من القرآن الكريم تم فقرات الإذاعة ثم فقرة استعراض رياضي " الكاراتيه " ثم فقرة للكشافة لفرقة الزهرات بالمدرسة عن " الصحة الإرشادية" ثم فقرة مسرحية عن الحروف للصف الأول الابتدائي ثم كرم وكيل الوزارة معلمات رياض الأطفال لجهدهن المتميز في حصول المدرسة على الاعتماد والجودة وهن:-

فاتن عبد العزيز راشد - ولاء محمد حجاج - عبير عبد الله راشد - أميمة محمد الدمرداش - شيماء عبد استار الديب - علا علي محمد - أميرة محمد القليني - أماني علي محمد - هدى عبد المنعم محمد - أحمد رأفت المنسق العام للجودة بالمدرسة.

كما كرم وكيل الوزارة رضا أحمد محمود على إشرافها على مسابقة " تحدي القراءة، وتم تكريم الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الإدارة والمديرية وهم :-

الطالب/ ياسين هاني مقررا للجنة الرياضية على مستوى الإدارة.

الطالب/ محمد ممدوح رضا علي لحصوله على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم كاملا على مستوى الإدارة.

الطالب/ علي عادل بدير لحصوله على المركز الثاني في مسابقة تحدي القراءة

كما كرم وكيل الوزارة الطالب / عمر أبو بكر لطفي والطالبة/ جنا ربيع رأفت لاختيارهما في مسابقة " الطالب المثالي "

كما تم تكريم الطلاب الذين شاركوا في مسابقة دوري الكاتب وهم:-

الطالب/ ياسين هاني محمود.

الطالبة / منة سمير أحمد همام.

الطالب/ إياد عبد الحميد حسن.

الطالب/ محمد ممدوح رضا.

الطالبة / ملك أحمد سعد.

الطالبة / ملك محمد عبد الوهاب.

الطالبة/ جنا ربيع رأفت .

كما كرم وكيل الوزارة الطلاب المتفوقين للصفين الخامس والسادس وهم :-

الطالب/ آدم أحمد محمد عبد الله.

الطالب/ علي عادل بدير.

الطالب/ مروان سعد حسن.

الطالب/ ياسين السيد السامولي.

الطالبة/ ندى إسلام عبد الكريم.

الطالبة/ جودي محمود خيري.

الطالبة/ ياسمينا السيد السامولي.

الطالب/ محمد ممدوح رضا.

الطالبة/ سلين محمود محمد.

الطالبة/ ساندي محمد علوي .

وطلاب الصف السادس وهم:-

الطالب / معاذ إبراهيم نبيل .

الطالبة/ منة سمير أحمد همام .

الطالبة/ جنا ربيع رأفت .

الطالب/ عبد الله مصطفى السيد .

الطالبة / جنا عطية محمود .

الطالب/ مازن إبراهيم نبيل .

الطالب/ عمر أحمد عبد الحافظ.

الطالب/ ياسين هاني محمود .

الطالب/ عمر طلخان طلخان عبد الفتاح والطالب/ ياسين حسن محمد موسى .

كما تم تكريم الصف السادس الابتدائي عن العام الماضي وهم

الطالبة/ سارة حمادة محمد رجب.

الطالبة/ حنين أحمد محمود .

الطالب/ آدم مصطفى كامل .

الطالبة / جنا علاء عبد الله .

الطالب / إياد أيمن مسلم .

الطالب/ نور عبد الحميد محمد .

الطالب/ يوسف رشاد عبد الحليم .

الطالبة/ إسراء شعبان السيد .

الطالبة/ سلمى ياسر علي .

الطالبة/ مرام محمد بدير.

وفي كلمته أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بتلك اللحظات وسط أبنائه وبناته مهنئا المدرسة على حصولها على شهادة الاعتماد والجودة بقسم الروضة لافتا للجهود المبذولة من هيئة المدرسة لتحقيق هذا الإنجاز ومشيرا لحلقة التواصل الناجحة بين المدرسة والمجتمع المحلي، وجدد وكيل الوزارة الشكر للعاملين والقائمين على المدرسة، كما أشاد بدعم السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء للتعليم بالمحافظة، الذي أعطى تنافسية بين مدارس المحافظة وإداراتها وطلابها، مثمنا جهود سيادته وإيمانه بأن هؤلاء الطلاب هم جيل المستقبل الواعد، وأشاد وكيل الوزارة بنواتج ومخرجات النظام الجديد الذي أضاف سمات واضحة على شخصية الطالب مضيفا أن لكل ولي أمر اليوم له أن يفخر بهذا النتاج المتميز الذي يشارك في تأسيسه معلمي ومعلمات تعليم جنوب سيناء.

كما وجه التحية للمنصة كل باسمه على جهودهم المبذلة بدعم التعليم بالمديرية كل حسب مسؤولياته واختصاصاته مؤكدا أن نموذج المدرسة الفعال والناجح يرجع لتضافر جهود العاملين بالمدرسة ومجلس الأمناء وأكد على أهمية روح التعاون الذي ينعكس على العمل ونجاحة والمردود الإيجابي له مجددا الشكر للجميع ولهيئة التدريس والإدارة المدرسية ومتمنيا لهم دوام التوفيق والتميز.

كما ألقى رئيس مجلس المدينة ورئيس مجلس الأمناء بالمديرية كلمة أشادا خلالها بجهود وكيل الوزارة ودعمه الأنشطة ولهيئة التدريس بالمدارس والإدارة.

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