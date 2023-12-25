البيت المحمدي يحتفل بذكرى انتقال الإمام المجدد زكي إبراهيم

ينظم البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث ثاني فاعليات احتفاله بالذكرى السادسة والعشرين لانتقال الإمام الأزهري الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم مؤسس العشيرة المحمدية، يوم الجمعة المقبل الموافق ١٦ جمادى الآخرة الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣م، عقب صلاة الجمعة.

وتأتي الاحتفالية ضمن الأنشطة العلمية للبيت المحمدي في إحياء ذكرى أعلام وشيوخ الصوفية، والتطرق لمأثرهم وعلومهم التي تفضلوا بها على سائر تلاميذهم ومريديهم وأثروا بها العالم الإسلامي، وذلك في فرع البيت المحمدي بمسجد المدينة في البوابة الرابعة بحدائق الأهرام.

المحاضرون بالفاعلية

وتأتي الفاعلية تحت عنوان: "الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم عطاءٌ متجددٌ"، وذلك بحضور مجموعة من السادة العلماء الفضائل: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر، خادم البيت المحمدي، وفضيلة الأستاذ الدكتور صابر أحمد طه، العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، والمشرف على المجالس المحمدية بفرع البيت المحمدي بحدائق الأهرام، وفضيلة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي، الأستاذ بكلية اللغة العربية- جامعة الأزهر، ومعهم فضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

الشيخ محمد زكي ابراهيم

ومولانا محمد زكي الدين ابراهيم هو الإمام المجدد، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية ورائد العشيرة المحمدي، وقد عمل فضيلته على تنقية التصوف من أي شوائب وإظهار التصوف الإسلامي في أبهى صورة، ومن أشهر ما قال:

“ليس التصوف رقص الراقصين ولا طبل وزمر وتصاخب وتهييج.. ولا هو الذكر بلألفاظ ساذجة محرفات,و لا صعق وتشنيج

ولا مواكب رايات ملونة فيها لما يغضب الديان تروي.. ولا هو العمة الكبرى, ولا سبح حول الرقاب ولا جمع مفاليج

إن التصوف (فقه الدين) قاطبة والفقه بالدين توثيق وتخريج.. هو الكتاب وما جاء النبي به وكل شيء سوى هذا فمحجوج.

إن التصوف سر الله يمنحه من قد أحب وحب الله تتويج.. وإنما الحب أخلاق ومعرفة ذكر وفكر وترويح وتأريج

إن التصوف: تحقيق الخلافة في أرض الإله وإلا فهو تهريج”.

البيت المحمدي

والجدير بالذكر أن البيت المحمدي للتصوف هو مؤسسة تختص بالمجال الدعوي للتصوف الصحيح المأخوذ عن النبي صلي الله عليه وسلم الصحيح وهي مؤسسة خيرية تقوم بالعديد من الانشطة الخيرية مثل تحفيظ القران الكريم وتدريس مواد الازهر الشريف وتقديم مساعدات خيرية لجميع المحتاجين.