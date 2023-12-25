مدير التعليم يكرم الطالب الاول جمهورى بمسابقة الوطنية للمهارات بالاسكندرية

قام الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية بتكريم الطالب نصر محمد كمال بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بادارة العامرية لحصوله على المركز الاول جمهورى فى المسابقة الوطنية للمهارات مصر

جاء ذلك فى اطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم الفني وإنشاء العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتخريج فني ماهر مبتكر مواكب لسوق العمل المحلي والدولي .

وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين .

وذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني وهشام عثمان مدير عام إدارة العامرية وياسر متولي مدير مدرسة المياه والصرف الصحي .

وأوضح ( أبوزيد ) أنّ المسابقة أقيمت كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر2024 ، وقد تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في 15 مهارة مختلفة مثل مهارات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب،وتعمل هذه المسابقة على صقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية .

وأكّد مدير المديرية على تقديم كافة سبل الدعم لنصر ولجميع أبنائنا الطلاب المتميزين ، فهم حملة راية الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل ، مُشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد وامتلاك مهارات البحث العلمي للاستمرار على منصات التتويج .