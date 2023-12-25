أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، عن أماكن تواجد حملة "هنوصلك" الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي تعتبر الطريقة الوحيدة التي تعترف الدولة بحاملها كشخص من ذوي الإعاقة، وتساعد مستفيديها في الحصول على الخدمات المختلفة والمزايا المقررة لهم، وهي ملزمة لدى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

حملة هنوصلك

وأوضحت الوزارة أن حملة "هنوصلك" تجوب 7 محافظات مختلفة اليوم، حيث تتواجد في كلًا من:

الدقهلية: مكتب تأهيل بلقاس، الواقع في قرية تل عميرة، وتقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بالتنسيق اللازم.

المنوفية: مكتب تأهيل الباجور، في مناوهلة مركز الباجور.

قنا: مكتب تأهيل قنا الواقع في مركز قنا.

سوهاج: مكتب تأهيل جهينة، الواقع في مقر الشيخ ناجي عبد الحميد العربي بجوار نقطة الشرطة.

القليوبية: مكتب تأهيل طوخ، مركز طوخ دوار أحمد بكفر الرجلات.

الإسكندرية: مكتب تأهيل شرق بمركز لوران.

الشرقية: مكتب تأهيل كفر صقر، الموجود في مركز كفر صقر.

وأكدت الوزارة أن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة هي:

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو الطالبة.

صورة شهادة الميلاد للطالب أو الطالبة.

صورة تقرير اللجنة الطبية المختصة.

صورة شخصية للطالب أو الطالبة.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة "هنوصلك" تهدف إلى تسهيل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة على الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتوفير الوقت والجهد عليهم، وذلك من خلال تنظيم حملات في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.