التضامن تعلن عن عدد من الوظائف الخالية.. اعرف التفاصيل

يبحث الكثيرون عن وظائف شاغرة تناسب مؤهلاتهم الدراسية، إذ تعلن عدة وزارات وهيئات مختلفة عن وظائف خالية كل فترة، كما تتعاون مع القطاع الخاص من أجل توفير وظائف بمرتباب مجزية.

من جانبها أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الخالية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية.

الوظائف الشاغرة هى:-

أولا: وظائف بالمستوي الوظيفي الممتاز

- الوكيل الدائم

ثانيا: وظائف بالمستوى الوظيفي العالي.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون الاشخاص ذوي الاعاقة

- رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية.

- رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ثالثا: وظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

- مدير عام الإدارة العامة للأمن.

- مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.

- مدير عام الإدارة العامة للمغتربين والمغتربات.

- مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

ولمعرفة الوظائف الشاغرة من الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/