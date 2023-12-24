الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على النيران أثر تسريب بخط الغاز بفاقوس

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأحد، على النيران التي اندلعت جراء تسريب محدود؛ حدث بخط الغاز المار بجسر بحر مويس بمدينة فاقوس، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية، قد تلقت بلاغًا يفيد إندلاع حريق جراء تسريب بخط غاز طبيعي مار بجسر بحر مويس بمحيط منطقة كوبري الوحدة منطقة بمدينة فاقوس.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالشرقية، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على انتشار النيران واخمادها، بعد قيام الفريق الفني بشركة الغاز، من فصل الغاز عن الخطوط الموصلة للخط المُسرب، ويجرى الآن أعمال إصلاح الخط لإعادة خدمة الغاز إلى أهالي فاقوس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق لبيان أسباب التسريب وإندلاع النيران بالخط.