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الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الدكتور عبدالسند يمامة يهنئ أهالي بورسعيد بالعيد القومي للمدينة الباسلة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد

هنأ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أهالي مدينة بورسعيد والشعب المصري بالكامل؛ بمناسبة العيد القومي للمدينة الباسلة، قائلا في بيان له: “العيد القومي لبورسعيد هو عيد لمصر كلها؛ لأنه ذكرى دحر العدوان الثلاثي عن مصر”.

 وحيا الدكتور عبدالسند يمامة، كفاح شعب بورسعيد حائط الصد أمام كل عدوان على مصر، ويكفي تضحيات أبناء المدينة الباسلة على مدار الحروب والعدوان الثلاثي على مصر.

وتحتفل محافظة بورسعيد، بالعيد القومي لها في الـ23 ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي تم فيه جلاء ورحيل آخر جندي عن المدينة الباسلة بعدما ألحقت بالعدوان الثلاثي أشد الخسائر البشرية والمادية.

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