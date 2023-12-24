رئيس بنك مصر: دعم برامج العمل التنموية على رأس أولوياتنا

أكد محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن دعم برامج العمل التنموية تأتى على رأس أولويات البنك بهدف المساعدة فى رفع مستوى معيشة المواطنين خاصة الفئات غير القادرة، كما أكد أن تمويل البرامج التنموية التى تتبناها الحكومة أو بعض المؤسسات أو بعض الجهات الرسمية من المجتمع الأهلى من شأنه أن يؤدى إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وهذا يعكس التزام البنك بالتنمية المستدامة والشمول المالى، كان بنك مصر قد وقع مؤخرًا برتوكول تعاون ووزارة التضامن الاجتماعى لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تقع المشروعات فى 6 محافظات، البروتوكول 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 1500 مشروع للأسر المستحقة.

يأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار حرص بنك مصر على استكمال دوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية، وذلك من خلال دعم تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتمكين الأسر المستحقة بقرى «حياة كريمة» فى 6 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية وهى أسيوط، أسوان، بنى سويف، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية.