تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ومعيط.. تحسين معيشة المواطن (فيديو)

علق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، مشددًا على أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين معيشة المواطن بشكل أفضل مما هو عليه حاليا، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء

وأضاف "السيد"، أن هذه المتابعة تهدف أيضا إلى الوقوف على الوضع المالي الحالي للدولة، مشرا إلى أن النمو الاقتصادي للعام 2023 وصل إلى 3.8%، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص يتم ليكون له اليد العليا في الاستثمارات والتنمية.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن وضع مزايا وحزم تحفيزية للمستثمر شيء مهم جدًا، خاصة وأن الدول العربية الآن تتنافس حول جذب المستثمرين.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، حيث استعرض السيد وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة، وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.