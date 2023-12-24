"بيئة مؤسسية آمنة" دورة تدريبية بسوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لافتتاح برنامج الدورة التدريبية " بيئة مؤسسية آمنة " بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد الأمنى للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، وذلك لتنمية وبناء قدرات العاملين الرقمية بالجهاز الإداري بالدولة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن المستهدف من البرنامج تدريب 200 موظف من العاملين بالمحافظة والمديريات التابعة، مقسمين على 4 مجموعات، منها مجموعتين خلال شهر ديسمبر 2023م، ومجموعتين خلال شهر يناير 2024م، بواقع 50 متدرب بالمجموعة الواحدة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من البرنامج التدريبي، لمزيد من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.

وفي سياق متصل تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية بالقرى والمراكز، خاصة بالشوارع التى شهدت الانتهاء من جميع أعمال المرافق بها " مياه، صرف، غاز، كهرباء، اتصالات "، وذلك للتخفيف عن المواطنين، وتيسير حركة المرور بتلك الطرق.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، بمتابعة أعمال الرصف بطريق المراونة، بداية من محطة رفع صرف صحي ساقلتة، وحتي التأمين الصحي بشارع الحرية، بعرض ٧ متر، وطول 1200 متر، مشيرا إلى أنه جاري متابعة أعمال استكمال الرصف للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، والانتهاء من كافة الأعمال وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة .