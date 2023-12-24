الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إسرائيل لم تحرز أي انتصار في غزة .. دبلوماسي سابق يوضح

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تطورات الحرب بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددًا على أننا على قرابة الثلاث شهور من الحرب وإسرائيل لم تحرز أي إنتصار في قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

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وزير الإعلام الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله في غزة والضفة

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العدوان الإسرائيلي على غزة يدمر خمس الأراضي الزراعية في غزة

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن الدور المصري منذ بداية الحرب كبير جدًا، مؤكدًا أن مصر تسعى منذ الأزمة للوصول لحل ووقف دائم لإطلاق النار، من خلال تصريحات الخارجية المصرية، والعمل مع الدول على الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ هذا القرار الإنساني.

وأشار إلى أن هناك جهود مكثفة من الدولة المصرية وذلك من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن مصر معنية بسرعة التواصل لوقف إطلاق النار الفوري والمستدام، مع زيادة نسبة المساعدات الإنسانية للقطاع عبر معبر رفح البري.

ونوه بأن مصر ساهمت في تغير موقف المجتمع الدولي، بل وأعاد القضية الفلسطينية إلي صدارة الأجندة الدولية والعربية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم 200 موقع في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
في سياق آخر، ذكر نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين في فلسطين، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 4695 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح بيان مشترك صادر عن النادي والهيئة أن الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المدنيين، والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

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