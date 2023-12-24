حملة مكبرة لرفع المخلفات بقروي جراجوس فى قوص

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص ، ان قروي جراجوس بقيادة خالد عبد الشافي رئيس الوحدة، نفذ حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بعدد من المناطق الساخنة بالقرية بهدف رفع مستوى النظافة العامة وخلق اجواء بيئية صحية للمواطنين.

واوضح رئيس المركز، انه تم استخدام معدات الوحدة في تنفيذ الحملة، من لوادر وقلابات مدعومة بعدد كبير من العاملين بمرفق النظافة، موضحاً ان اعمالها اسفرت عن رفع اكثر من ٣٦ م٣ من المخلفات، مشددا على ضرورة متابعة تلك المنطقة لمنع عودة أي تراكمات بها مرة اخري، مؤكدا علي ضرورة تحرير محاضر وغرامات رادعة لمن يتم ضبطه يلقى بالمخلفات على حواف وجنبات الشوارع لاسيما مخلفات البناء.

وأكد قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص علي استمرار الحملات واطلاق المبادارات الخاصة بالنظافة حتى الانتهاء من رفع كافة التراكمات سواء بالشوارع الرئيسية أو الفرعية لاظهار المدينة وقراها في الشكل اللائق لها، لافتا الي ان قيادات الوحدة تسخر كافة طاقتها البشرية ومعداتها لتوفير بيئة مؤاتية للمواطنين، مناشدا اياهم بضرورة التحلي وممارسة السلوكيات الصحية في التعامل مع المخلفات من خلال وضعها في الاماكن الخاص بها.