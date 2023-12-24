وكيل أوقاف قنا يشهد إنعقاد برنامج البناء الثقافي بمصنع سكر قوص

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف (المرحلة السادسة) من موقع شركة السكر والصناعات التكاملية بقوص جنوب قنا برعاية اللواء عصام الدين البديوي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية والكيميائي صلاح عمر علي العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية، و الدكتور إبراهيم دردير - العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، فى ضيافة الكيميائي حسن جابر رئيس قطاعات مصانع السكر والصناعات التكاملية والمهندس حمدي عبد الحكيم نائب رئيس قطاعات لشركة السكر والصناعات التكاملية بحضور الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، الشيخ عمرو الهوارى مدير عام إدارة أوقاف قوص ووفد من الأئمة والدعاة بمديرية أوقاف قنا ، بحسب الشيخ الحريرى عباس المنسق الإعلامى لأوقاف قنا .

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، واستكمالا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

واستقبل مسؤولى شركة سكر قوص الدعاة المرافقين ورحبو بهم ومثمنين جهود وزارة الاوقاف في التقريب بين فئات المجتمع المصرى، كما قدموا الشكر لوزارة الأوقاف على مجهوداتها الكبيرة في نشر الدين الوسطي الصحيح، وقدموا الشكر على هذه الزيارة التي تأتي للتعريف بأحد القلاع الصناعة الوطنية في مصر.

وفي كلمته أوضح أبو الحسن الجزايري- نائب رئيس الاتحاد المحلي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمصانع سكر قوص (سابقا) : أن مصنع السكر بقوص ضمن ثمانية مصانع سكر للقصب على مستوى الصعيد، كما أفاد أن القصب يمر بالعديد من المراحل الدقيقة والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية والتي تبدأ بمرحلة الوزن ، ثم مرحلة التقطيع لتبدأ مراحل المعالجة .

وبين الكيميائي عبد المنعم عبده- مدير الإنتاج بمصنع سكر قوص : أن هناك توفير في استخدام الطاقة وعدم تلويث البيئة من خلال الاعتماد على القصب في (المراجل) وكذا استعمال الطاقة النظيفة (الغاز الطبيعي) وأن المنتج النهائي الذي يخرج من القصب عالي الجودة وأنه يستخرج من القصب (١٤) منتج أولها السكر والمولاس والورق والخشب والأعلاف ونحوها وأوضخ أيضا أن صناعة السكر من الصناعات الحيوية بمصر.

كما تم عمل جولة ميدانية لمواقع الإنتاج بالمصنع استمع الدعاة خلالها لشرح مفصل لأجزاء المصنع ومراحل استخراج السكر وباقي المنتجات من القصب.

وفي ختام البرنامج تم عقد المقرأة النموذجية بمسجد مصنع السكر الكبير بحضور السادة الأئمة والدعاة.