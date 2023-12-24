أسيوط: زيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة لمدرستي الثانوية الفندقية وموشا الإبتدائية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تواصل تنظيم فعاليات وأنشطة بزيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة، بتنظيم ندوات بمدرستي الثانوية الفندقية وموشا الإبتدائية ضمن الخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقاً للامكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة.

وفي هذا الإطار نظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط عدد من الندوات بالمدارس والفعاليات لزﻳﺎرة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط من بينها مدرسة موشا الإعدادية المشتركة فضلاً عن مدرسة الثانوية الفندقية بأسيوط وسط تفاعل واقبال وترحيب من الطلاب والحضور وذلك بمشاركة محمد عبده بخيت رئيس المجلس القومي للسكان ، ومحسن موسى مسئول التوعية بجهاز شئون البيئة ، وأمال حمدي رئيس وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز ، وﻣﻨﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﻚ مسئول وﺣﺪة ذوى اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻة بالمركز ، ومحمد عبدالشافي ومحمود عبدالله مديري المدرسة لتوعية الأطفال والتلاميذ بالقضايا المجتمعية وبالتنسيق مع حسني درويش رئيس مركز أسيوط وعبدالرحمن هريدي سكرتير المركز ورفعت هيكل رئيس الوحدة المحلية لقرية موشا كمخاطر الزيادة السكانية ومخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وأثره على الصحة والبيئة وغيرها من القضايا.