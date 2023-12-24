مصرع طفل غرقاً في حوض مياه بقرية في دشنا بقنا

لقي طفل مصرعه غرقاً في حوض مياه مخصص لحنفية سبيل بنجع العجمي بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل غرقاً بحوض مياه مخصص لحنفية سبيل، بنجع العجمي بقرية العطيات بمركز دشنا.

بالفحص تبين مصرع إسلام علي صابر، يبلغ من العمر سنتين، إثر غرقه بحوض مياه مخصص لحنفية سبيل، بنجع العجمي بقرية العطيات بمركز دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.