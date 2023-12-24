إصابة سائق ونجلته في حادث سير بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل محملة بنزين حال توقفها على جانب الطريق نتج عنه إصابة قائد السيارة الأولى في بداية العقد السادس من العمر يقيم بمحافظة أسوان باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بالعين اليمنى والرأس وإصابة نجلته في بدابة العقد الثالث من العمر حاصلة على دبلوم صنايع بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وتم رفع آثارالحادث والتحفظ على السيارتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادثوبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة "إبراهيم . ا . ا . م" 52 سنة سائق ومقيم أسوان اصطدم بالسيارة نقل محملة بنزين قادمة من أسيوط إتجاه قنا قيادة "عبد الكريم . م . ع . ح" 32 سنة سائق – ومقيم دائرة أسيوط .





وتبين أن الحادث وقع أثناء توقف السيارة الثانية على جانب الطريق لحدوث عطل بها إصطدمت بها من الخلف السيارة الأولي دون حدوث تلفيات بحمولة السيارة الثانية .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة الأولي باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بالعين اليمنى والرأس ونجلته "فرحة . ا . ا . ا" 22 سنة حاصلة علي دبلوم ومقيمة بذات الناحية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائدي السيارتين قررا بمضمون ما سبق.





تم رفع آثار الحادث وتحدث والتحفظ على السيارتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .