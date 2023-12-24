الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"وش في وش".. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

فيلم وش في وش
فيلم وش في وش

بلغت إيرادات فيلم "وش في وش" للفنان محمد ممدوح، في شباك التذاكر أمس السبت، 18.540 جنيه، ماجعله في المركز الثالث ضمن قائمة الإيرادات.

تفاصيل فيلم وش في وش

ويشار إلى أن فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجين يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.

 

آخر أعمال الفنان محمد ممدوح

يذكر أن الفنان محمد ممدوح يشارك أيضا فى فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن مشوق.

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