مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالدولة

يبحث العديد من العاملين في الهيئات الحكومية، اليوم الأحد، على محركات البحث بموقع "جوجل" بمصر، عن صرف مرتبات شهر ديسمبر، بالتزامن مع بدء صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

مرتبات شهر ديسمبر

وبحسب ما جاء في بيان وزارة المالية، فإنه من المقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين بالدولة، اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر.

وناشدت المالية، العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.



مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر

وأوضحت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، خلال 3 أيام على النحو التالي:

أول أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023: اليوم الأحد 24 ديسمبر.

ثاني أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023: غدًا الإثنين 25 ديسمبر.

ثالث أيام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023: بعد غد الثلاثاء 26 ديسمبر.



