حالات وشروط مُنظمة لطلب رد هيئة المحكمة

يُعد مصطلح رد هيئة المحكمة، من بين المصطلحات القضائية الأكثر شيوعًا بداخل أروقة وساحات المحاكم، وطالما تردد على مسامع متابعي الشأن القضائي، في الكثير من القضايا، التي ارتبط بعضها بالرأي العام لفتراتٍ طويلة، ولكن ماذا يعني طلب رد المحكمة، وما الأحوال والشروط المُنظمة لتقديم دفاع المتهمين في مختلف القضايا، طلبًا حول رد هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

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ماذا يعني طلب رد المحكمة؟

قانون المرافعات منح المتهم وفريق دفاعه، الحق في تقديم طلب رد المحكمة، أي بطلب وقف سير القضية أمام الدائرة القضائية، في حالة إذا ما وجد فريف الدفاع أو المتهم من المبررات ما يدفعهم إلى تقديم طلب لرد المحكمة، بما في ذلك وجود سابق خصومة بين القاضى والخصم في الدعوى، أو استشعار المتهم أو فريق دفاعه خروج المحكمة عن حيادها وعدم منحهم كامل حقوق الدفاع، فيكون طلب رد المحكمة بالتبعية، من الحقوق المكفولة للمتهمين من الناحية القانونية.

حالات وأسباب طلب رد المحكمة

المادة الرابعة من قانون المرافعات حددت عدة أسباب تندرج فيها أحقية المتهمين من خلال الدفاع المُمثل عنهم، في تقديم طلب لرد هيئة المحكمة، وهو ما يتمثل في وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للقاضى أو لزوجته في الدعوى الماثلة أمام المحكمة، وأيضًا إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة، بما في ذلك صلة القرابة من الدرجة الرابعة، أو إذا كان القاضي خطيباً لأحد الخصوم، كما تشمل كذلك، إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية سابقة.

وتشمل تلك الحالات أيضًا، إذا سبق للقاضي أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه، أو إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية، أو إذا كانت بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة، وأيضًا إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضيةٍ سابقة.