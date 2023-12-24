بمشاركة سياح من 15 جنسية.. بدء احتفالات الكريسماس بفنادق الغردقة

بدأت احتفالات الكريسماس بفنادق الغردقة، بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، وارتدى السياح زي بابا- نويل الشهير على الشواطئ، وتبادل التهاني بعبارة ميري كريسماس وتستمر الاحتفالات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي بخيمة الكريسماس.

وكشف محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، بدء احتفالات الكريسماس منذ الصباح بتوزيع الورود الحمراء على السياح بالغرف صباحًا وتوزيع هدايا الكريسماس على الاطفال على الشواطئ. ثم جولة بابا نويل على الشواطئ لافتاً إلى الآلاف من 15 جنسية أجنبية تحتفل بالكريسماس بفنادق الغردقة

وأشار عيد، إلى أن السياح حرصوا على ارتداء زي بابا-نويل الشهير والتقاط الصور التذكارية مع مجسمات بابا نويل و شجرة الكريسماس وتبادل التهاني بعبارة ميري كريسماس مع العاملين في القطاع السياحي. لافتًا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 95 % تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة في أسبوع الاحتفالات بالكريسماس ورأس السنة.

وأضاف هانى الدسوقي مدير فندق سياحى بالغردقة، أن الاحتفالات بالكريسماس تستمر طوال اليوم على حمامات السباحة والشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن وتشمل فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة وبرامج ترفيهية خاصة الكريسماس بفنادق الغردقة ثم حفلة مسائية وشو روسي وبرازيلي فلكلور شعبي ثم احتفالات الكريسماس بخيمة الكريسماس الشهيرة والتي أعدت خصيصًا لهذه المناسبة.