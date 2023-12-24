الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

سيسكو تعيد تعريف الدفاع عن الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي

سيسكو
سيسكو

قال جيتو باتيل، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للأمن والتعاون في شركة سيسكو Cisco، إن مساعد الذكاء الاصطناعي سيساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة، وزيادة قدرات أدواتهم، وأتمتة المهام المعقدة.

أضاف باتيل: "لكي تكون شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، يجب أن تكون شركة تعتمد على البيانات أولاً، من خلال القياس عن بعد الأصلي الشامل لدينا، تتمتع سيسكو Cisco بمكانة فريدة لتقديم حلول الأمن السيبراني التي تسمح للشركات بالعمل بثقة على نطاق الآلة، مما يعزز ما يمكن للبشر القيام به بمفردهم، خطوة هائلة إلى الأمام، سيساعد هذا التقدم في ترجيح كفة الميزان لصالح المدافعين، وتمكين العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي المبني على نطاق واسع عبر سحابة Cisco Security Cloud.

ومع استمرار تطور الهجمات السيبرانية، يجب أن تتطور دفاعات المؤسسات أيضًا. تستمر هجمات برامج الفدية والابتزاز بوتيرة ثابتة، حيث تشكل 20 بالمائة من عمليات الاستجابة للحوادث هذا العام، وفقًا لتقرير مراجعة Cisco Talos 2023 Year in Review Report.

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سيسكو Cisco تبللغ عن زيادة في الهجمات المتطورة 

 

كما أبلغت شركة سيسكو Cisco أيضًا عن زيادة في الهجمات المتطورة على أجهزة الشبكات خلال العام الماضي، لا سيما من قبل جهات فاعلة ترعاها الدولة. تتطلب السرعة المتزايدة والتعقيد الذي تتسم به الجهات الفاعلة الخبيثة اعتماد دفاعات على نطاق الآلة.

تدعي شركة سيسكو Cisco أن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها للأمان تم تدريبه على واحدة من أكبر مجموعات البيانات التي تركز على الأمان في العالم، والتي تحلل أكثر من 550 مليار حدث أمني يوميًا عبر الويب والبريد الإلكتروني ونقاط النهاية والشبكات والتطبيقات. يمكنه فهم فرز الأحداث والتأثير والنطاق وتحليل السبب الجذري وتصميم السياسات. باستخدام هذه البيانات، يهدف مساعد الذكاء الاصطناعي إلى سد الفجوة بين نوايا الأمن السيبراني ونتائجه.

قال جراهام روبنسون، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Data#3: "إن قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل حياتنا اليومية والمناظر الطبيعية المهنية هائلة، بصفتنا شريكًا طويل الأمد لـ سيسكو Cisco، نحن متحمسون بشأن Cisco AI Assistant for Security الجديد وكيف سيمكن ذلك عملائنا من خلال الكفاءات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي".

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