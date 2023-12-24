سيسكو تستحوذ على Isovalent لتحديد مستقبل الشبكات والأمان متعدد السحابات

أعلنت شركة سيسكو عن نيتها الاستحواذ على شركة Isovalent، الشركة الرائدة في مجال الشبكات والأمن السحابي الأصلي مفتوح المصدر، لتعزيز قدراتها على الشبكات الآمنة عبر السحابات العامة.

سيسكو تعلن عن نيتها الاستحواذ على شركة Isovalent Inc

سيعتمد الاستحواذ على Isovalent على رؤية Cisco Security Cloud، وهي منصة أمنية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومقدمة عبر السحابة للمؤسسات من أي شكل وحجم. تتيح Cisco Security Cloud للعملاء استخلاص عناصر التحكم الأمنية من البنية التحتية السحابية المتعددة لتوفير حماية متقدمة ضد التهديدات الناشئة عبر أي سحابة أو تطبيق أو عبء عمل.

وقال جيتو باتيل، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للأمن والحماية: "بالتعاون مع Isovalent، ستعتمد سيسكو Cisco على قوة Cilium مفتوحة المصدر لإنشاء أمان متعدد السحابات وقدرة على الشبكات لمساعدة العملاء على تبسيط وتسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم". التعاون في سيسكو. "تخيل في البيئة الموزعة اليوم - للتطبيقات والأجهزة الافتراضية والحاويات والأصول السحابية - وجود ضوابط أمنية مع رؤية كاملة، دون إعاقة أداء الشبكات والتطبيقات. إن الجمع بين Cisco وIsovalent سيجعل هذا حقيقة واقعة."

يعد فريق Isovalent مساهمًا رئيسيًا في تقنية eBPF مفتوحة المصدر، وقد قاد تطوير Cilium، الحل السحابي الأصلي الرائد للشبكات والأمن. يوفر eBPF رؤية لا مثيل لها في الأعمال الداخلية لنظام التشغيل - وهي واجهة مثالية لبناء أنظمة الأمان التي يمكنها حماية عبء العمل أثناء تشغيله.

توفر Cilium لفرق تكنولوجيا المعلومات وهندسة المنصات إمكانات شبكات قوية ورؤية لا مثيل لها في سلوك واتصالات التطبيقات السحابية الأصلية، مما يتيح تعريفًا سلسًا للسياسة للشبكات المعرفة بالبرمجيات. كما قدم Isovalent مؤخرًا:

Cilium Mesh: تتيح سهولة الاتصال بين مجموعات Kubernetes والبنية التحتية الحالية عبر السحابات الهجينة.

Tetragon: حل أمني مفتوح المصدر قائم على eBPF يوفر رؤية ويفرض سلوك وقت التشغيل داخل التطبيق وعلى الشبكة.

Isovalent Enterprise: توزيع مؤسسي لـ Cilium وTetragon

تعتزم Cisco مواصلة العرض والبناء على قائمة ابتكارات Isovalent للعملاء، بما في ذلك Isovalent Enterprise.

قال ستيفن أوغسطس، رئيس قسم المصادر المفتوحة في Cisco: "تلتزم Cisco برعاية مجتمعات eBPF وCilium مفتوحة المصدر والاستثمار فيها والمساهمة فيها". "سينضم فريق Isovalent إلى طاقم Cisco العميق في حوكمة المصادر المفتوحة والقيادة التقنية لحل التحديات السحابية المعقدة والأمن والشبكات. وستعمل معرفتهم على تسريع الابتكار عبر الأعمال والمساعدة في تعزيز منصة Cisco Security Cloud لتلبية المتطلبات المتزايدة عملائنا."

تشغل Isovalent مناصب قيادية في Cloud Native Computing Foundation وeBPF Foundation، بالإضافة إلى مساهمات البرامج الأولية، ويعزز هذا الاستحواذ دور Cisco في دعم النظام البيئي مفتوح المصدر. معًا كقادة في مجال الشبكات والأمن، ستعمل Cisco وIsovalent على بناء حلول مدعومة بتقنية eBPF والتي تهدف إلى حل التحدي المتمثل في حماية أعباء العمل بغض النظر عن مكان وجودها. تلتزم Cisco تجاه Cilium وTetragon كمشروعين مفتوحي المصدر وتعتزم إنشاء مجلس استشاري مستقل للمساعدة في توجيه مساهمات Cisco في هذه الجهود المهمة بطريقة تتماشى مع احتياجات مجتمع المصادر المفتوحة.

وسينضم فريق Isovalent إلى مجموعة Cisco Security Business Group بمجرد إغلاق عملية الاستحواذ، والتي من المتوقع أن تتم في الربع الثالث من العام المالي 2024.