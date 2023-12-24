سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد من أرض المصنع

سعر الحديد والاسمنت.. شهدت أسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الاحد، استقرارًا، بعدما ارتفع سعر طن الحديد خلال الأيام الماضية، فيما واصلت أسعار الأسمنت ثباتها عند نفس مستويات أمس، وتباين سعر الحديد والأسمنت من منطقة لأخرى حسب تكاليف النقل وجودة المنتج المستخدم.

وسجل سعر طن حديد عز نحو 41667 جنيها، بينما سجل سعر طن حديد بشاى نحو 39000 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، خلال تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات المستحدثة التي تستجد على أسعار السلع لا سيما أسعار حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام، لحصر وإضافة معلومات جديدة لكل متابعيها المقبلين على البناء أو أصحاب الشركات العقارية والمقاولات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الحديد اليوم فى مصر

الحديد والاسمنت

- سجل سعر طن الحديد الاستثمارى 39538 جنيها.

- سجل سعر طن حديد عز 41667 جنيها.

- سجل سعر طن الأسمنت الرمادى 2257 جنيها.

- سجل سعر طن حديد المصريين 39500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبى 38000 جنيه.

- بلغ سعر حديد عشرى 39000 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد بشاى 39000 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الجيوشى 38500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الأحد

- سجل سعر أسمنت المسلح 1750 جنيهًا.

- سجل سعر أسمنت النصر 1700 جنيه.

- سجل سعر أسمنت وادى النيل 1680 جنيها.