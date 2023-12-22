وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يؤكدان أهمية معالجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو الهجمات غير القانونية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن بالقرب من البحر الأحمر والتهديد الخطير على التجارة الدولية وحياة المدنيين.

حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة ، أن الوزيرين أكدا خلال مكالمة هاتفية أن البحر الأحمر حيوي للتجارة العالمية.

شدد على أن حجم هجمات الحوثيين وتزايد تواترها يمثل مشكلة دولية كبيرة يجب معالجتها.

بحسب البيان، تقدم الولايات المتحدة وفرنسا مساهمات كبيرة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتسعيان إلى مزيد من التعاون بشأن الحلول الثنائية والمتعددة الأطراف.

من جانبه، شكر أوستن فرنسا على دعمها للبيان المشترك الذي وقعته 44 دولة لإدانة هجمات الحوثيين غير القانونية على التجارة الدولية.