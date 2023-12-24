تبث فيديوهات خليعة.. إخلاء سبيل الراقصة بوسي

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل الراقصة بوسي بعد ضبطها بتهمة بث فيديوهات خليعة مخالفة القيم والتقاليد والعادات المصرية.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة بوسي بعدما توصلت التحريات إلى أنها تعمل في الملاهي الليلية، وانتشر لها عدة فيديوهات خليعة في أثناء أداء بعض الرقصات، بالمخالفة لقواعد الرقص الشرقي.

وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور، وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على الراقصة بوسي، وتحرير محضر بأحد الأقسام بالجيزة، لحين عرضها على جهات التحقيق.

وفى سياق آخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة من (إعلامية- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر) بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.



بالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة (طالب- مقيم بمحافظة سوهاج).. وضبطه وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة").

كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بقصد لفت انتباه الشاكية للتواصل معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.