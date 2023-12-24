الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الدفاع الصومالية: مقتل 130 إرهابي بتنظيم القاعدة خلال العمليات العسكرية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

كشفت وزارة الدفاع الصومالية، عن مقتل 130 إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.

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الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على قرية زراعية بإقليم شبيلي السفلي

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الجيش الصومالى ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم "مدغ" لتحقيق الأمن

أفادت الوزارة في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين تمكنت من مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وكذلك تدمير مواقع منسوبة للتنظيم الإرهابي.

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