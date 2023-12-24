وزارة الدفاع الصومالية: مقتل 130 إرهابي بتنظيم القاعدة خلال العمليات العسكرية

كشفت وزارة الدفاع الصومالية، عن مقتل 130 إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.

أفادت الوزارة في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين تمكنت من مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وكذلك تدمير مواقع منسوبة للتنظيم الإرهابي.