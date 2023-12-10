CONNECT-PS تحصد جائزة الإبداع من سيسكو للمرة الثانية

حصلت شركة CONNECT-PS المتخصصة في مجال تقديم حلول وخدمات نظم المعلومات والاتصالات والبرمجيات والشريك الذهبي لشركة سيسكو على جائزة الإبداع من شركة سيسكو العالمية هذا العام خلال مشاركتها في المسابقة السنوية التي تنظمها سيسكو للعام السادس والتي يشارك فيها كبرى وكلاء سيسكو على مستوي العالم.

أعرب المهندس محمد محب، الرئيس التنفيذي لشركة كونيكت عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية، مؤكدا أن الفوز بجائزة سيسكو العالمية يعكس توجه الشركة نحو الاهتمام بتطوير وابتكار الحلول والبرمجيات وحرصنا على إتباع إجراءات مؤسسية لضمان جودة الحلول المقدمة.

تابع: “نفخر أن نكون الشركة الوحيدة بالمنطقة التي تحقق هذا الإنجاز في دورتين مختلفتين لهذا الحدث العالمي مما يعكس مهاراتنا الفنية في بناء وتطوير حلول البرمجيات المبنية على تقنيات سيسكو العالمية وحرصنا على دعم مناخ الإبداع”.

أضاف محب أن الحل المتكامل الذي قدمته كونيكت في المسابقة هذا العام يهدف إلى دعم الحفاظ على الصحة من خلال الكشف والتدخل المبكر عبر تسخير الطاقات التقنية وتكاملها مع نتائج أحدث الأبحاث الطبية، وقد قمنا بتوظيف مهاراتنا وخبراتنا لدمج القدرات الكبيرة التي تقدمها أحدث حلول شركة سيسكو العالمية في مجال التواصل مع الإمكانيات الهائلة من خلال الذكاء الاصطناعي لتطوير حل برمجى متكامل يطور قدرات الكوادر الطبية.

أضاف محب أن CONNECT-PS تولي اهتماما كبيرا للتطوير المستمر لمستوى ما نقدمه من حلول وخدمات طبقا للمعايير العالمية خاصة وأن العملاء هم المحور الرئيس الذي نراعيه أثناء تطوير أعمالنا في المنطقة.

اختتم المهندس محمد محب حديثه قائلًا: إنه من أهم أسباب فخرنا بتلك الجائزة هو شعورنا أن هذا الإنجاز يعزز من الصورة الإيجابية للشركات والكوادر المصرية، كما أننا نتوجه بالشكر لشركة سيسكو العالمية على هذا التقدير المتميز والذي يعكس التزام سيسكو بدعم طاقات الإبداع وأيضا يؤكد على اهتمام سيسكو بتطوير القدرات الفنية لوكلائها وشركائها.

يذكر أن شركة سيسكو عملاق تكنولوجيا المعلومات تنظم هذا الحدث السنوي بين شركائها ووكلائها حول العالم لدعم تطوير حلول البرمجيات المبينة على التكامل بين أحدث تقنيات سيسكو وبين طاقات الإبداع الفكري التي تنتج حزم برمجيات تؤثر إيجابيا في حياة المجتمعات.