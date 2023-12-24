رئيس شعبة الحلويات بدمياط : 4 مسببات وراء ارتفاع الأسعار .. وتشجيع المصانع والرقابة الصارمة الحلول العاجلة

محمد محمد مصطفي موسي ، رئيس شعبة الحلويات وعضو مجلس الغرفة التجارية بدمياط ، أوضح : أنه لا يوجد بدائل طبيعية Orgnic ، لان السكر يستخرج من نباتات طبيعية ( قصب السكر – البنجر ) ، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية ان بدائل السكر تسبب أضرار صحية وتؤثر علي الصحة العامة لاحتوائها علي مواد غير طبيعية مادة الاسبرتام Espertam وهذة الدراسات البحثية أثبتت خطورة استخدامها وهي المادة الوحيدة القريبة من طعم السكر ولكنها باهظة التكاليف .

وأضاف "موسي" فى تصريح خاص ل" الوفد " : أن اسباب ارتفاع أسعار الحلويات يرجع إلى الأزمة الاقتصادية العالمية نظرا لما يحدث علي مستوي العالم من مشاكل اثرت علي عمليات التصنيع والتصدير واستيراد المواد الغذائية .. فمصر تنتج اكثر من 90% من احتياجاتها من السكر ولكن سوء ادارات التصنيع في اختيار اوقات معينة لعمل صيانة في المصانع في اثناء حصاد بعض الزراعات مثل البنجر والقصب مما ادى الي خسائر جسيمة بسبب ترك هذه المحاصيل بدون استخدام وانتهي بها الامر الي استخدامها كاعلاف للمواشي او تركها تجف علي جوانب المصارف ، وكذلك عدم توفر الجهات الرقابية التي تنظم تشغيل هذة المصانع والاشراف عليها لتعمل بالطاقة الكاملية لتوفير الاحتياجات .

مضيفاً أن من أكبر المسببات فى غلاء الأسعار عدم توفر العملات الاجنبية ( الدولار ) للمستوردين وتركهم للسوق السوداء تتحكم في اسعار السكر ، مما ادي الي ارتفاع مبالغ فيه واثر علي الاسعار المحلية ، وأيضاً عدم توافر مخزون استراتيجي حقيقي وصادق لدي الحكومة مما ادي الي قلة المعروض وزيادة الطلب فحدثت الازمة ، والأخطر من ذلك

جشع التجار المحتكرين لهذة السلعة وتخزينها بعيدا عن اعين الرقابة ، وتربحهم غير المشروع .

واستطرد أنه يمكن تشجيع المصانع الصغيرة خاصة مع ارتفاع مكونات التصنيع عن طريق عمل تسهيلات فى الجمارك وتوفير العملات التي يحتاجها لمن يقوم بهذه المشاريع مع الإشراف الرقابى والأمنى علي هذه الصناعات ، كذلك توفير تمويل لهذة المشروعات بضمانات ميسيرة واعطاء فرصة للسداد .

موضحاً أن هناك عدد من المشكلات تواجه المصنعين نظرا لان السكر قاسم مشترك لصناعة الحلوي مما تسبب في ارتفاع اسعار تكاليف التصنيع وبالتالى خسارة المصانع وتسريح بعض من العمالة وذلك لعدم الوفاء بالاجور مع ارتفاع اسعار الخدمات ( كهرباء – مياه – غاز ) .

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة دعم هذه الصناعات بتوفير حصص تموينية شهرية تصرف لكل مصنع حسب القدرة الانتاجية مع توفير جهات رقابية تتابع وتلاحق المحتكرين .