سلمى أبو ضيف تتبع التشويق والإثارة في كشف شخصيتها بفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

أعلنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عن شخصيته فى فيلم "ليه تعيشها لوحدك" المفترض طرحه بدور العرض السينمائي يوم 3 يناير القادم.

ونشرت سلمى أبوضيف البوستر الخاص بها من الفيلم، وعلّقت قائلة: "الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا، بس الدنيا أحيانًا بيكون ليها رأي تاني، استنوني في تجربة سينمائية مختلفة «ليلى الشهاوي» في فيلم ليه تعيشها لوحدك".

وحددت الشركة المنتجة للفيلم يوم 3 من شهر يناير المقبل كموعد لطرحه بجميع دور العرض في مصر ليشارك في موسم ليلة راس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

سلمي أبو ضيف

أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير، وخالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، وخالد عليش، ومؤمن نور، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية وآخرين، من إخراج حسام الجوهري.