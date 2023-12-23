بكتيريا "الميكوبلازما".. استشاري يكشف معلومات خطيرة

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة، معلومات جديدة عن بكتيريا "الميكوبلازما" المعروفة، لافتا إلى أن هذه البكتيريا ليس لها أعراض حرجة، والمضادات الحيوية الموجودة بالسوق فعّالة معها، ولا توجد أي بوادر مقلقة، ولا تقارن بجائحة كورونا.

البكتيريا لا تتحور

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن البكتيريا لا تتحور بشكل مستمر مثل الفيروسات وعلاجها بشكل مباشر وسهل، والبكتيريا ليس لها قدرة على أنها تعمل جوائح عالمية.

وتابع "الفيروسات قدرتها على الانتشار أكثر، وليس لها علاج مباشر، لكن البكتيريا علاجها مضادات حيوية، وأغلب أنواع البكتيريا المعروفة لها علاج فعال".

وباء مقاومة المضادات الحيوية

واستكمل: "المشكلة أن واحدة من أكثر الأخطار التي تواجه البشرية هو وباء مقاومة المضادات الحيوية، لأن في أنواع من البكتيريا بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية بتخلق بكتيريا لا تستجيب للمضادات الحيوية، فالموضوع محتاج توعية واستخدام أرشد للمضادات الحيوية".