اقرأ غدًا بالوفد.. مصر تنجح في تغيير الخطاب الغربي حول غزة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “مصر تنجح في تغيير الخطاب الغربي حول غزة”.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

- مجلس الأمن يوافق على دخول المساعدات إلى القطاع.. ويفشل في وقف الحرب

ــ “أبو الغيط”: قرار المجلس مخيب للآمال

ــ تصعيد جنوني للمحارق الصهيونية.. وإسرائيل تنتقل للمرحلة الثالثة من حرب الإبادة

ــ د. وجدي زين الدين يكتب: بشائر الديمقراطية مطمئنة

ــ “أولمرت” يتهم “نتنياهو” بخوض حرب شخصية.. ويجب وقفها لإنقاذ تل أبيب

ــ لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة

ــ “السيسي” ونظيره الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة وعلاقات البلدين

ــ مظاهرات في اليمن ضد تحالف أمريكا في البحر الأحمر