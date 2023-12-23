تفاصيل فيلم ليه تعيشها لوحدك.. «أبطاله رفقة كلب»

ينتظر جمهور الشاشة الصغير، موعد طرح فيلم ليه تعيشها لوحدك، بطولة النجم خالد الصاوي والفنان شريف منير، والمقرر عرضه بداية العام الميلادي الجديد 2024 بجميع دور العرض السينمائي المصري .

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة خالد الصاوي البوستر الدعائي للعمل قبل إعلان موعد طرحه بالسينمات .

فيلم ليه تعيشها لوحدك

تفاصيل فيلم ليه تعيشها لوحدك

تدور أحداث فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" من بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

تصريحات الفنان خالد الصاوي الأخيرة عن الزواج «شر لابد منه»

أكد الفنان خالد الصاوي، أن منظومة الزواج شر لا بد منه، موضحًّا: "أنا اتجوزت وأنا عندي ٤٨ عامًا، بعض النظر صح أم خطأ، لأني فنان مش شبه الناس، وهو مجنون، والفنان مختلف قوي، والناس ترى آفاق جديدة وحرية جديدة في الفنانين على الرغم من أن الناس تنتقدنا باستمرار إلا أنهم يحبوننا".

أضاف خالد الصاوي، قائلًا: "حياتي كانت متبهدلة قبل الجواز، وقررت معش في محراب الفن، وبعدين السعادة هي امرأة"، متحدثًا أيضًا عن مراحل الحياة الزوجية منذ فترة السيتينيات، وحتى تطورها مع مختلف الأجيال، وعن رأيه في الزواج، وكيفية تكوين حياة زوجية هادئة متوافقة مع طبيعة عمل الزوجين".

نصح الفنان خالد الصاوي المتزوجون بأن الراحة هي أساس العلاقة في المنزل، وإن غابت هذه الراحة فإنه لا بد من الانفصال، مستعينًا بالآية القرآنية: "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ".



أثني الفنان خالد الصاوي على دور المتحدة في فتح المجال لكثير من الشركات والمنتجين لتعمل معها في شراكة جاء لصالح المشاهدين، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهد مجال الدراما تنوعًا كبيرًا في الأعمال المقدمة إضافة إلى تقديم أعمال وطنية تهدف لرفع الوعي لدي الجمهور.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم ليه تعيشها لوحدك