شرح نظام كأس انتركونتيننتال بعد إعلان الفيفا..بطل أوروبا في النهائي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على موافقته في الأيام الماضية، على إقامة مسابقة سنوية للأندية اعتبارًا من عام 2024، تضم الاندية الأبطال في الاتحادات القارية على غرار كأس العالم للأندية بنظامه القديم، على أن تُختتَم المسابقة بمباراة نهائية، تلعب في مكان محايد بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز من المباراة الفاصلة لأبطال الاتحادات القارية الآخري، وتم الاتفاق على أن الاسم الرسمي للمسابقة سيكون كأس انتركونتيننتال "Coupe Intercontinentale de la FIFA".

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اجتمع في شهر مارس الماضي 2023، حول مناقشة عدة أمور من ضمنها آلية نظام كأس انتركونتيننتال من أجل تدشينها العام المقبل 2024.

وفيما يلي شرح نظام بطولة كأس انتركونتيننتال "Coupe Intercontinentale de la FIFA":

المرحلة أ: ستتكون هذه المرحلة من المسابقة من جولتين، حيث تقام في الجولة الأولى على أساس التناوب، سيلعب بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ضد "بطل دوري أبطال آسيا أو بطل دوري أبطال أفريقيا" على ملعب آحادهما، حسب ما ستسفر عنه القرعة، على أن ينتظر الطرف الآخر في الجولة الثانية لمواجهة الفائز بينهما على ملعبه، حيث ستكون القرعة في أول نسخة من البطولة فقط، ولم تجرى في النسخ التالية حيث سيعتمد بعد ذلك على مبدأ التناوب بكل نسخة بين "بطل دوري أبطال آسيا وبطل دوري أبطال أفريقيا".

مثال: إذا تم عمل القرعة وتم اختيار بطل دوري أبطال أسيا كطرف في الجولة الأولى، حينها سيتواجه أمام بطل دوري أبطال أوقيانوسيا على ملعب بطل دوري أبطال آسيا، والفائز منهما سيقابل بطل دوري أبطال أفريقيا على ملعب بطل دوري أبطال أفريقيا في الجولة الثانية، على أن يتم التناوب بين "بطل دوري أبطال آسيا وبطل دوري أبطال أفريقيا" في النسخ التالية.

المرحلة ب: سيتقابل بطل دوري أبطال الكونكاكاف أمام بطل كوبا ليبرتادوريس على أرض أحدهما، على أن تجرى قرعة لتحديد هوية مستضيف النسخة الأولى بينهما، حيث أن القرعة ستكون في أول نسخة من البطولة فقط، وبعد ذلك يعتمد مبدأ التناوب في كل نسخة بين "بطل دوري أبطال الكونكاكاف وبطل كوبا ليبرتادوريس".

المباراة الفاصلة: سيتقابل الفائز في المرحلة الأولى مع الفائز في المرحلة الثانية، على أن تقام هذه المباراة الفاصلة بنفس الملعب المحايد الذي يستضيف النهائي.

النهائي: سيتقابل الفائز بالمباراة الفاصلة مع الفائز بدوري أبطال أوروبا في ملعب محايد.

مواعيد بطولة كأس انتركونتيننتال "Coupe Intercontinentale de la FIFA":

سيحدد FIFA مواعيد "المرحلة أ والمرحلة ب" بالتشاور مع الأندية والاتحادات القارية المشاركين في المرحلتين.

ستقام المباراة الفاصلة بتاريخ 14 ديسمبر 2024

ستقام المباراة النهائية بتاريخ 18 ديسمبر 2024