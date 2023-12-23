نجوم القارة السمراء يسيطرون على الكرة العالمية

يتألق اللاعبين الأفارقة داخل دوريات القارة العجوز على رأسهم النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول ، الذي يعتبر أكثر من ساهم بالأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي.



هيمن اللاعبين الأفارقة على البطولات الأوروبية بقوة سواء بالتواجد على صدارة أو الوصافة بقائمة الهدافين أو الأكثر صناعةً.



سجل محمد صلاح مع ليفربول 11 هدفا بالإضافة لصناعة 7 آخرين، ليكون أكثر من صنع أهدافا بالمناصفة مع تربييه لاعب نيوكاسل، وبيدرو نيتو نجم ولفرهامبتون.



وفي الدوري الألماني يأتي الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت ثاني هدافي المسابقة خلف النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.



سجل جيراسي 17 هدفا مع فريقه شتوتجارت في مسابقة الدوري الألماني خلف الإنجليزي هاري كين المتصدر بـ 21 هدفا.

بينما يتألق النيجيري فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن مع فريقه بعدما سجل 10 أهداف، وصنع 7 آخرين، ليساهم بـ 17 هدفا في الدوري الألماني، فضلا عن تواجده ثالث أكثر المساهمين بالأهداف في المسابقة.

ويعتبر بونيفاس الأكثر حصولا على جائزة لاعب الشهر في مسابقة الدوري الألماني، بعدما حصدها 4 مرات هذا الموسم.



توهج على الأراضي الفرنسية:



أما في فرنسا يتألق النيجيري أكور أدامس لاعب مونبيليه مع فريقه، وسجل 7 أهداف ليتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

أما في دوري الدرجة الأولى الفرنسي يسيطر عليه اللاعبين الأفارقة في جدول ترتيب الهدافين، بعدما يعتلي لاعب منتخب غينيا بيساو، ألكسندر ميندي مهاجم كان الصدارة بـ 12 هدفا، بينما يتواجد السنغالي سامبو سومانو لاعب ميتروبولي المركز الرابع بـ 9 أهداف، والمالي إبراهيم سيسيكو نجم سانت إيتان سادسا بـ 8 أهداف.

والسنغالي بابي ميسا با لاعب جرينوبل فوت ثامنا بـ 7 أهداف، والكونغولي باسموامينا لاعب باو بنفس عدد الأهداف، و السنغالي هنري سافيت لاعب باو بـ 6 أهداف بالتساوي مع المغربي أمين العوزاني لاعب جانجون، والبنيني أندرياس لاعب روديز، والتونسي علي عبدي مدافع كان.



صدارة:

يتصدر الكونغولي سيمون بانزا نجم سبورتنج براجا جدول هدافي الدوري البرتغالي برصيد 13 هدفا.

أما في سويسرا يعتلي الإيفواري كريس بيديا لاعب سيرفيتي جدول هدافي الدوري السويسري برصيد 10 أهداف خلفه الكونغولي جوناثان أوكيتا مهاجم زيورخ بـ 9 أهداف بالتساوي مع الكاميروني جيان بيير نسامي لاعب يانج بويز، ورابعا الكونغولي أكولو لاعب جالين 7 أهداف.



و في الدوري البلجيكي يسيطر الأفارق بقوة على ترتيب الهدافين في المسابقة، بعدما يعتلي التوجولي كيفن دينكي لاعب سيركل بروج بـ 15 هدفا خلفه الجزائري محمد أمين عموري لاعب رويال يونيون بفارق هدفين، أما ثالثا يأتي الموريتاني أبوبكاري كويتا نجم فريق سينت ترويدينس بـ 11 هدفا.

بينما يعتلي التونسي إلياس عاشوري نجم فريق كوبنهاجن صدارة صناعة الأهداف في مسابقة الدوري الدنماركي بـصناعة 7 أهداف.



تألق:



وفي الدوري الاسكتلندي يأتي السنغالي عبدالله سيما لاعب رينجرز وصيفا في جدول ترتيب الهدافين، برصيد 9 أهداف خلف المتصدر لاورينس شانكلاند لاعب هارت أوف ميدلوثيان بفارق هدف ، أما في الدوري اليوناني يأتي المغربي أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس في مركز الوصافة في ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف، بفارق هدفين عن المتصدر لورين مورون لاعب أريس.

