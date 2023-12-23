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السبت 23/ديسمبر/2023 - 08:13 م 12/23/2023 8:13:22 PM

يخطئ كثيرٌ من الناس عندما يظنون أن مفصل الحوض هو أكبر مفصل فى الجسد ولكن فى الحقيقة أن أكبر مفصل فى الجسد هو مفصل الركبة وهو ليس مفصلًا عاديًا ولن يكون كذلك يومًا من الأيام من حيث الأربطة القوية التى تحيط به ولا الأربطة الداخلية ولا الغضاريف بل لأن ثقل الجسد كله يتوزع فى النهاية على الركبتين ثم مفاصل القدمين التى ترتكز على الأرض.

وكل الذين يمارسون رياضة كرة القدم يخافون على الركبتين ويعلمون أنها قد تكون السبب فى إنهاء مسيرتهم الكروية، خاصة لأن مهارة التمرير والمحاورات تنشأ من الركبة فإن أصابها شىء، فاللاعب يفقد تلقائيًا كل هذه المهارات وأيضًا لاعبو الرياضة المحترفون يعرفون معنى إصابة الركبة التى قد تنهى مسيرتهم الرياضية أيضًا ولا نعرف رياضيًّا شابًا أو طفلًا أو رجلًا وامرأة إلا وصادف آلام الركبتين يوما ما.

نعمة الله فى الركبة:

التركيبة الرئيسية فى الركبة تؤهلها إلى السبق بامتياز فتتحكم بها أربطة داخلية وخارجية وغضاريف وسوائل ومصدات (عظمة الـPatella) وبعيدًا عن الكلام عن الأربطة والغضاريف وغيرها والتى قد تُذكر فى أى من محركات البحث، فإن المعلومات العامة تشير إلى أن الركبة بتكوينها القوى جدًا والأربطة التى تكاد أن تكون أعمدة شديدة المرونة ما خلقت هكذا ولكن لأداء فريضة السعى والتعب مهما كان.

الغضاريف داخل الركبة:

الغضاريف تحمى نهايات العظام من الاحتكاك وتساعد فى الحركة ولا تكل ولا تمل والغضروف هو جسم شديد المرونة وشديد القوة فى نفس الوقت ويوجد فى أماكن كثيرة فى الجسم وبأنواع متعددة وأقواها فى المفاصل لكى يمنع الاحتكاك بين العظام.

أربطة الركبة:

وهى داخلية وخارجية ويسمى الداخلى «الرباط الصليبى» من شكله وهو عبارة عن ألياف قوية وتمزق الرباط الصليبى شائع عند الرياضيين ولكن ليس نهاية الكون.

السوائل داخل الركبة:

السوائل داخل الركبة غير عادية وهى تُفرز حسب الحاجة لكى تتمكن الركبة من الحركة وأصعب شىء عندما تتجمع المياه فى الركبة عند اصطدام أو إصابة فتسبب ألمًا شديدًا أو تورم الركبة أو عدم القدرة على الحركة وتأخذ وقتًا حتى تزول أو تبرأ ولابد من الراحة وقد تكون السوائل نزيفًا وأصعب من ذلك عندما تكون سيولة الدم عالية.

الحمى الروماتيزمية وآلام الركبتين فى الأطفال:

هى أحد المفاصل التى تتأذى من الحمى الروماتيزمية وقد تشمل كل مفاصل الجسد والسبب غير مباشر من التهاب الحلق وقد يكون من سبب آخر وتكون أكثر فى الأطفال وقليلًا فى الشباب.

آلام الركبتين فى الكبار:

قد تكون من الممارسة الخاطئة للرياضة ودائمًا ما نرى ذلك عندما يريد إنسان أن يدخل فى الرياضة مرة واحدة أو امرأة تريد أن «تخسس» نفسها مرة واحدة والأصل فى الأشياء الإباحة ولكن الرياضة لابد أن تكون بحساب حتى لا نؤذى الركبة.

زيادة الوزن وآلام الركبتين:

تُشكل زيادة الوزن عامل ضغط شديد على الركبتين وذلك عندما تجتمع مع زيادة الحركة.

الطب وعلاج الركبة فى العصر الحديث:

قديمًا كانت الركبة غير قابلة للعلاج غير المسكنات والعلاج الطبيعى أما اليوم فيوجد أنواع كثيرة من العلاج اليوم ولكن الجديد فى علاج الركب الآن هو عمليات الركبة (نقلًا عن Wikipedia) وهى عمليات كبيرة وصعبة حتى تأخذ الركبة وضعها مرة ثانية وتشمل تنظيف السائل الزلالى داخل الركبة وإزالة العظام والغضاريف والأنسجة التالفة وإعادة تكوينها مرة أخرى فضلًا عن جراحة الاستبدال الكامل لمفصل الركبة وخلال السنوات القليلة السابقة حصلت تطورات كبيرة فى مجال مناظير الركبة من حيث إمكانية استخدام الليزر الجراحى واستخدام نقل وزراعة الخلايا الغضروفية لمعالجة بعض الحالات وخاصة فى المرضى الذين هم فى فئة الشباب أما فى كبار السن والمصابين بمرض خشونة الركبة، فإن المنظار الجراحى للركبة قد يساعد على تنظيف المفصل من الشوائب وعلى إجراء عملية تنعيم ومساواة للغضروف المتآكل والخشن مما قد يساعد على تخفيف حدة الآلام وتسهيل حركة المفصل لفترة من الزمن.

جراحة استبدال الركبة:

هو إجراء جراحى لاستبدال الأجزاء التالفة أو البالية من مفصل الركبة بأجزاء اصطناعية وهو إجراء شائع لعلاج الحالات الشديدة التهاب المفاصل أو غيرها من الحالات المتعلقة بالركبة وفى هذا الإجراء يتم إزالة الغضاريف والعظام التالفة من المفصل واستبدالها بمفصل اصطناعى مصنوع بشكل عام من مكونات معدنية وبلاستيكية.

ويقول العارفون بالركب إنها صمام الأمام إذا أردت القيام ولو كان الناس نيام فتمضى إلى الأمام فلست ملاماً إذا حافظت على الالتزام بأصول الكلام الطبى فى العظام.

استشارى القلب - معهد القلب

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