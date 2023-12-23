محافظ القاهرة: متابعة يومية للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والتأكد من توافرها بالأسواق

خلال لقاء مع وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ..

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه يتم متابعته الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى الخطة الاستثمارية وكذا جولات نواب المحافظ فى جميع المناطق بما يساهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف.



جاء ذلك خلال لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم باللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.



وفي بداية اللقاء استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد عبدالعال الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية بأحياء المحافظة المختلفة للعام المالى الجاري 2023 -2024 بما يساعم فى تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم وبصفة خاصة في مشروعات الطرق والرصف والكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء وتحسين أداء الخدمات للمواطن ، حيث أكد اللواء هشام آمنة على أهمية متابعة المحافظة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ .



وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع اللواء خالد عبدالعال تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين وكذا الحملات الرقابية التى تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من إلتزام التجار فى الأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع ، والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات ، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار .



وشدد اللواء خالد عبدالعال على المتابعة اليومية من اجهزة المحافظة للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والتأكد من توافرها بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص فى أى سلعة و لتلبية احتياجات المواطنين ، لافتا إلى وجود حملات مفاجئة بصورة مستمرة من المحافظة لمتابعة الأسعار في جميع الأحياء لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .



وعرض محافظ القاهرة على اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود المحافظة فى التصدي للتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، حيث شدد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حسم تلك الممارسات غير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أى حالات جديدة وإزالتها فى المهد .



وأوضح محافظ القاهرة فى هذا الشأن أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تتهاون فى التعامل مع المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية التى يتم رصدها وهناك توجيهات بالمتابعة اليومية من رؤساء الأحياء لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد.



وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة ملف المخلفات البلدية الصلبة بالعاصمة فى ظل عمل شركتى (ارتقاء) الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و(انفيروماستر) للخدمات البيئية وتدوير المخلفات ، فيما يخص القيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين، إضافة إلى الجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات في نطاق المحافظة.



وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام رئيس الجمهورية وجولاته المستمرة علي مدار الأسبوع على جميع المناطق التى تشهد مشروعات قومية جديدة فى مختلف القطاعات بالعاصمة ، مشيراً إلى أهمية المتابعة على مدار الساعة لملف النظافة بالقاهرة وعمل شركتى القطاع الخاص على أرض الواقع فى الأحياء المكلفين بالقيام بأعمال النظافة وجمع المخلفات بهما وكذا استمرار جهود هيئة النظافة والتجميل ورفع التراكمات اليومية من المخلفات والقمامة وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة .



ومن جانبه قدم اللواء خالد عبدالعال شكره لوزير التنمية المحلية للدعم والمتابعة المستمرة لمنظومة المخلفات الجديدة بالعاصمة بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها.



وفى ختام اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة جهود المحافظة فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فى عدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.