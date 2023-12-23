د. أيمن محسب يشيد بمجهود الأوقاف في خدمة حفظة القراَن الكريم

شارك الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

وأكد النائب الدكتور أيمن محسب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المخصصات لحفظة القرآن الكريم يأتي في إطار تكريم حفظة القرآن، واهتمام الدولة بهم.

وأشاد النائب الدكتور أيمن محسب بجهود وزارة الأوقاف، خاصة في خدمة حفظة القران الكريم.

ونوه النائب أيمن محسب، إلى أن المسابقة تضم ستة فروع.

وحضر الافتتاح كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.