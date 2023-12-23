السبت 23 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

معارك ضارية تخوضها المقاومة في الشيخ رضوان وخانيونس

كتائب الأقصى
كتائب الأقصى

أعلنت كتائب الأقصى، أن مقاتليها يخوضون إشتباكات ضارية، بقذائف م/د والأسلحة الخفيفة على محور الشيخ رضوان ضمن معركة طوفان الأقصى.

وأضافت الأقصى : "مقاتلينا يدكون مركز تجمع الدبابات شرق خانيونس بقذائف هاون عيار120ملم".

قال أبو عبيدة، عبر بيان نشرته كتائب القسام: "إنه نتيجة القصف الصهيوني الهمجي، فقدنا الاتصال بالمجموعة المسئولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم، حايم جيرشون بيري חיים פרי ، و يورام إتاك ميتزجرיורם מצגר  ، وأميرام إسرائيل كوبر עמירם קופר ".

 

وتوقع أبو عبيدة، أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة.

 

وأعلنت كتائب القسام، أنها سوف تعلن بعد قليل نبأ يتعلق بالأسرى المسنين الثلاثة، وكانوا ظهروا قبل أيام وتحديدا يوم 18 ديسمبر، في مقطع فيديو نشرته المقاومة وكانوا يطالبوا قادة إسرائيل بألا يتركوهم في الأسر طويلا بسبب ما يعانوه من أمراض مزمنة، وأن لا يستهدفوهم خلال عمليات القصف المستمرة.

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