السبت 23 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أقساط حتى 7 سنوات.. تفاصيل طرح 1160 شقة جاهزة من بنك الإسكان والتعمير

شقق بنك الإسكان والتعمير
شقق بنك الإسكان والتعمير

ارتفعت عمليات البحث على موقع “جوجل” بمصر، على حجز شقق بنك الإسكان والتعمير، وذلك بعدما فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد الماضي، باب التقديم على 1160 وحدة سكنية بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير.

مساحات شقق بنك الإسكان والتعمير

وبحسب ما جاء في بيان وزارة الإسكان، فأن الشقق  كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفوري، حيث سيتم طرح وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 63 مترًا حتى 93 مترًا مربعًا.

أنظمة السداد لشقق بنك الإسكان والتعمير

ونوهت وزارة الإسكان، أن مقدم جدية الحجز لشقق الإسكان المتميز بـ60 ألف جنيه، وعند التخصيص  يتم استكمال سداد 20% من قيمة الشقة، وعند الاستلام 10%، ويتم تقسيط الـ70% من قيمة الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات.

شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير

وأوضحت وزارة الإسكان، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على شقق الإسكان المتميز  بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وجاءت كالآتي:

  • أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.
  • ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.
  • أن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.
  • لا يحق للأسرة الواحدة  التقدم لحجز أكثر من شقة.
  • الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

رابط التقديم على شقق بنك الإسكان والتعمير

وأشارت الوزارة، إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط:  (www.hdb–reservation.com).

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