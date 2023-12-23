رياضة الشرقية تُنظم ورشة حرف يدوية وتراثية عن " فن الكونكريت "

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت المديرية بتنظيم فعاليات ورشه الحرف اليدوية والتراثية (فن الكونكريت) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب السعديين التابع لإدارة شباب منيا القمح شرق.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام يارا حسام مُدربة معتمدة بتعريف الفتيات المشاركات بفن الكونكريت، وهو أحد الفنون اليدوية الحديثة المستخدمة لصنع المباخر والصحون والصواني والاكواب.

وأوضحت المدربة الأدوات المستخدمة في فن الكونكريت، أمثال "الاسمنت، والجبس، والرمال" وطرق خلطها لإنتاج قطع فنية، تتميز بالمتانة والروعة في التصميم.