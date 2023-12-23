السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

التعاون الإسلامي: قرار مجلس الأمن بشأن توسيع دخول المساعدات للفلسطنيين يستوجب التنفيذ

منظمة التعاون الإسلامي 
منظمة التعاون الإسلامي 

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورًا.

txt

مجلس تنمية المرأة بمنظمة التعاون الاسلامي ينعي الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الراحل

txt

التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في القدس

ودعت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت المجتمع الدولي وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

كما جددت المنظمة، دعوتها لإنهاء هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

الجريدة الورقية